Sie schweben immer noch auf Wolke sieben und meistern eine richtige Patchworkfamilie: Seit zwei Jahren sind Marc Terenzi (40) und seine Anja ein glückliches Paar. Neben ihren Stripkarrieren brachten die Verliebten jeweils Kinder mit in die Beziehung. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden jetzt, wie das bei dem Paar funktioniert. "Verständnis haben für den anderen und füreinander und aneinander arbeiten. Und das ist im allgemeinen Leben genauso und dadurch funktioniert das. Also unsere Kinder, die lieben sich gegenseitig", erzählte die Blondine beim Christoper Street Day in Berlin auf dem Eis.de-Wagen.

Starpress / WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de