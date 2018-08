Lange haben Juliette Greco (37) und ihr Liebster Salvatore (38) auf ihren Nachwuchs gewartet. Doch nun war es endlich so weit: Am Dienstagmorgen hat die Alles was zählt-Darstellerin ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Um 8:50 Uhr erblickte der kleine Felice gesund und munter das Licht der Welt. Mit 3.070 Gramm Gewicht und einer Größe von 52 Zentimetern ist das Würmchen wohlauf!

"Wir sind überglücklich", betonte die 37-Jährige gegenüber RTL. Dabei wäre die Geburt beinahe zum Drama geworden. Ihr fünfjähriges Töchterchen Luana soll es gerade so in den Kindergarten geschafft haben, bevor es für Mama Juliette ins Krankenhaus ging. Nach nur 50 Minuten soll das Geburtsspektakel dann auch schon wieder vorbei gewesen sein, wie die gebürtige Bremerin verriet: "Turbogang! [...] Heftig, aber dafür schnell und wundervoll!", lautete ihr Fazit.

Felice ist das zweite Kind des verliebten Pärchens. Nachdem Juliette und ihr ehemaliger Serienkollege Salvatore im Jahr 2013 geheiratet hatten, bekamen sie noch im selben Jahr ihre gemeinsame Tochter Luana. Fünf Jahre später sind sie jetzt zu viert und einfach nur dankbar!

