Seit Kurzem ist es offiziell: Juliette Greco (38) wird bald wieder vor der Kamera stehen. Nachdem sie jahrelang bei Alles was zählt in die Rolle der Lena Öztürk geschlüpft war und sich schließlich in die Babypause verabschiedete, verkündete die Schauspielerin nun: Sie spielt demnächst bei Nachtschwestern mit: Für die Dreharbeiten zu der Krankenhausserie muss die Zweifachmama allerdings ein kleines Opfer bringen: Sie wird ihrer Wahlheimat Schweiz temporär den Rücken kehren!

Da Juliettes Mann Salvatore seit 2017 an der Pädagogischen Hochschule in Zug studiert, verschlug es die gesamte Familie in die Berge. Dort gefällt es der 38-Jährigen sehr: "Die Natur ist einfach unbeschreiblich schön und ich wurde hier mit ganz viel Herzlichkeit empfangen. Zwischendurch wühle ich mich noch durch manchen Papierkram oder neue Gewohnheiten", erzählte sie im RTL-Interview. Während es ihren Partner vor Kurzem noch für ein Projekt nach Berlin zog und sie mit den Kindern in der Schweiz blieb, ist sie nun bald diejenige, die beruflich in der Hauptstadt zu tun hat – allerdings nur für eine Episoden-Hauptrolle. Doch was wäre, wenn sie plötzlich beide gleichzeitig drehen müssten? "Auch dafür gibt es eine Lösung. Übung macht den Meister", entgegnete Juliette nur.

Ihrem neuen Zuhause den Rücken kehren wolle die blonde Beauty aber keinesfalls. "Wir haben auf jeden Fall einen Koffer in Berlin, aber auch in Köln und dort, wo man uns gerne sieht. Wir machen gerne Pläne und dann kommt das Leben und überrascht uns neu", meinte sie weiter. Dabei sei es wichtig, dass sie und Salvatore sich gegenseitig den Rücken freihielten und ihre Kinder nicht zu kurz kämen.

Instagram / juliettegreco Juliette Greco mit ihrem Mann Salvatore und ihren Kindern, Januar 2019

Christoph Assmann / TVNOW Oliver Franck, Ines Kurenbach, Juliette Greco und Jana Schölermann

Instagram / juliettegreco Juliette Greco im September 2019

