Zum Glück ist alles gut verlaufen! Am 7. August wurden Juliette (37) und ihr Ehemann Salvatore Greco (38) zum zweiten Mal Eltern. Schon während ihrer Schwangerschaft hatte die Alles was zählt-Schauspielerin ihre Fans auf dem Laufenden gehalten – auch nach der Geburt gab sie regelmäßige Updates. Jetzt verrät der Serienstar eine weitere Neuigkeit: Töchterchen Felice war mit ihrer Geburt ein wenig zu früh dran!

"Aus dem 17. August hast du den 7. August gezaubert. Heute hatte die Welt mit dir gerechnet und wir sind so froh, dass wir dich schon zehn Tage bei uns haben dürfen", teilte die 37-Jährige ihren Instagram-Followern in ihrem aktuellen Post mit. Mit ihrer Ankunft auf der Welt hatte die kleine Prinzessin es ziemlich eilig: die Geburt ging schnell über die Bühne. Nach nur 50 Minuten konnte Juliette ihr Baby schon in den Armen halten. 3.070 Gramm brachte die Kleine im Kreißsaal auf die Waage und war 52 Zentimeter groß.

Laut Untersuchungen der Weltgesundheitsbehörde WHO wird eines von zehn Babys weltweit zu früh geboren. Doch ein echtes Frühchen war Felice in dem Sinn nicht. Eine Geburt zehn Tage vor dem errechneten Termin – wie bei Juliettes Tochter – gilt als vollkommen normal.

Instagram / juliettegreco Salvatore Greco und seine Tochter Felice

Instagram / juliettegreco Juliette und Salvatore Greco

Instagram / juliettegreco "Alles was zählt"-Darstellerin Juliette Greco

