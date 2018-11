Das ist wohl die Nachricht, auf die die Alles was zählt-Fans sehnsüchtig gewartet haben. Seit Monaten ist die beliebte Rolle der Lena Öztürk schon nicht mehr in der Daily-Soap zu sehen. Darstellerin Juliette Greco (37) zog es nach der Geburt ihres zweiten Kindes mit ihrem Ehemann in die Schweiz. Doch ihr Charakter soll auch weiterhin über die Bildschirme flimmern: Birte Glang (36) ersetzt ihre Kollegin bei "Alles was zählt".

Im Interview mit Promiflash erklärte die Schauspielerin jetzt, wie sehr sie sich auf den Drehstart freut. Sie selbst meldet sich damit nämlich aus der Baby-Pause zurück und ist Feuer und Flamme für das Projekt: "Was ich halt spannend finde an der Rolle, ist einfach, dass sie auch eine junge Mutter und Fitnesstrainerin ist." Während ihrer Schwangerschaft setzte sich das Model nämlich intensiv mit Umstandssport auseinander und entwickelte selbst ein umfangreiches Fitness-Programm mit dem Titel "Move it MAMA". "Als ich dann von der Rolle gelesen habe und den Charakter gesehen habe, der mir doch recht ähnlich ist [...], da dachte ich dann: 'Besser geht's eigentlich nicht'", erklärte Birte mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Mit ihrem Engagement in der RTL-Sendung ist allerdings auch ein Umzug von Los Angeles nach Köln für die dreiköpfige Familie angesagt. "Das wäre mir sonst schwergefallen, aber dadurch, dass wir eben einen Sohn haben und alles ganz anders ist, ist das jetzt wunderschön. Besser kann es alles gar nicht sein", offenbarte die Partnerin von DJ Moguai alias Christian Tegeler.

Menschfotograf Michael Imhof Birte Glang, "Alles was zählt"-Darstellerin

Instagram / juliettegreco "Alles was zählt"-Darstellerin Juliette Greco

Facebook / @djmoguai Birte Glang, DJ Moguai mit ihrem Sohn Cooper

