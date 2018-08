Familienglück beim Ex-Bachelor: Seit vier Jahren ist Christian Tews (38) mit seiner geliebten Claudia zusammen. Schon kurz nach ihrem Beziehungsbeginn gaben sie sich das Jawort und krönten ihre Liebe mit der Geburt ihrer Zwillingstöchter Paulina und Marlena. Der Unternehmer kümmert sich aber nicht nur um zwei, sondern gleich um vier Kinder. Seine Liebste hat aus ihrer vorherigen Ehe schon zwei Teenies mitgebracht.

"Die Rolle als Patchwork-Papa ist genial. Ich war schon immer ein Familienmensch und wusste, dass ich Kinder haben will", verriet der 38-Jährige in der RTL II-Sendung Echt Familie – Das sind wir! Nachdem sich Claudias Ex-Mann vor vier Jahren das Leben genommen hatte, stand sie allein da mit ihren Kindern Max (16) und Julia (14). Nun unterstützt Christian seine Herzdame in jeder Lebenslage und scheint sich so um die Teenager zu kümmern, als wären es seine eigenen Sprösslinge.

Auch Max und Julia fühlen sich offenbar in der sechsköpfigen Familie wirklich wohl. Neulich postete Christian ein Foto aus Leipzig, auf dem er und seine Frau die Hand ihrer Tochter Paulina halten. Die kleine Marlena hingegen tobte sich bei dem idyllischen Familientrip mit ihren großen Halbgeschwistern aus.

Instagram / tews.christian Christian Tews und seine Frau Claudia

Instagram / tews.christian Christian Tews' Stiefsohn Max

Instagram / tews.christian Christian Tews' Stieftochter Julia mit ihren Halbschwestern Marlena und Paulina

