Verzaubert die neue GZSZ-Braut auch Valentina Pahde (23)? Die Schauspielerin verkörperte in ihrer Rolle vor über einem Jahr selbst eine Schönheit vor dem Traualtar: Als Sunny gab sie TV-Liebe Felix (Thaddäus Meilinger, 36) das Jawort. Heute ziehen Emily (Anne Menden, 32) und Paul (Niklas Osterloh, 29) superromantisch nach – Valentina freut sich riesig für die Charaktere. "Nach langem Hin und Her und sehr viel Familiendrama haben Emily und Paul endlich ihren großen Tag. Was ich schon gehört habe: Es wird sehr romantisch. Taschentücher bereitlegen!", rät sie im Interview mit OKmag.de. Bleibt nur zu hoffen, dass die heutige Liebeszeremonie nicht wie Valentinas TV-Spektakel in einer Entführung endet...

