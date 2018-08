Bald geht es zu Ende mit der amerikanischen Netflixserie House of Cards. Bereits im März erschien der erste Trailer zur sechsten Staffel der amerikanischen TV-Serie. Seitdem warten die Fans gespannt auf die Fortsetzung. Wann genau das Serienfinale ausgestrahlt werden soll, war bislang unklar. Vergangenen Dienstag gab Netflix nun endlich weitere Informationen bekannt: Am 2. November soll das große Finale des politischen Thrillers in Amerika auf dem beliebten Streamingdienst zu sehen sein.

Für die deutschen Serien-Fans ist das laut DWDL allerdings nur bedingt ein Grund zur Freude. Da Sky schon einen Exklusiv-Deal mit der Serie hatte, bevor es Netflix in Deutschland überhaupt gab, wird der Politthriller vorerst im Pay-TV bei Sky Atlantic HD ausgestrahlt werden. Wann "House of Cards" schließlich auf dem Video-on-Demand-Portal verfügbar ist, ist bisher noch unklar. In der Vergangenheit waren die neuen Folgen erst ein halbes Jahr nach der Skypremiere bei Netflix zu sehen.

Immerhin scheint es inzwischen voranzugehen. Nachdem vor einer Weile Missbrauchsvorwürfe gegen Francis-Darsteller Kevin Spacey (59) aufgetaucht waren, wurde es ziemlich ruhig um die Serie. Obwohl die Sendung vorerst eigentlich auf Eis gelegt werden sollte, entschied sich das Produktionsteam schließlich, die letzte Staffel doch noch fertigzustellen – allerdings ohne Kevin.

House of Cards, Netflix Kevin Spacey in "House of Cards"

Justin Tallis / Getty Images Kevin Spacey bei der "House of Cards"-Premiere 2015

