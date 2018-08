Ein Anblick zum Knutschen! Ende September schlüpfte Dschungelkönigin, Schlagerstar und Fotomodell Melanie Müller (30) in eine ganz neue Rolle: die einer Mama. Ihr erstes Kind Mia Rose stellt seitdem das Leben der Blondine völlig auf den Kopf – und das scheint der Vollblutmutti richtig zuzusagen. Regelmäßig lässt sie ihre Community an ihrem Alltagswahnsinn teilhaben. Auch ein neuer Schnappschuss dürfte für virtuelle Seufzer sorgen!

So ein Wetter schreit förmlich nach Abkühlung! Das denken sich wohl auch Melanie und ihr Mini-Me in dem gemeinsamen Plansch-Post auf Instagram. An der Westküste Mallorcas genießt das Müller-Duo die Sonne. Bei dem drolligen Grinsen ihrer Wasserratte kann sich die Ballermann-Sängerin kaum noch beherrschen. Schwups, da drückt sie ihrer Tochter auch bereits einen dicken Kuss auf.

Nicht nur Melanie erfreut sich an Mia Roses Badefrisur, denn die Mädels verbringen die Mußestunden in dem Dörfchen Port de Valldemossa mit der Familie. Kein Wunder: Wie der TV-Star bereits mehrfach erklärt hat, ist ihm Zeit mit seinen Liebsten besonders wichtig.

