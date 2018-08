Kim Kardashian (37) beweist mit ihrem neuen Social-Media-Schnappschuss, dass sie mehr kann als nur Selfies zu posten. Keine Frage: Niemand setzt sich auf Fotos so gekonnt in Szene wie der US-amerikanische Reality-TV-Star. Doch die Ehefrau von Rapper Kanye West (41) ist mindestens genauso gut darin, zuckersüße Pics von ihren drei Kindern North (5), Saint (2) und Chicago zu schießen. Dass Kim fotografisches Talent besitzt, stellt ihr aktueller Beitrag einmal mehr unter Beweis – denn ganz ehrlich: Niedlicher geht es kaum!

Vor knapp vier Monaten gaben die beiden jüngsten Kardashian-West-Kids ihr gemeinsames Instagram-Debüt. Auf dem Foto beugte sich Saint liebevoll über sein neugeborenes Schwesterchen Chi und drückt ihr ein Küsschen auf die Nase. Diesen schnuckeligen Moment kommentierte Kim damals mit den Worten "Er liebt sie so sehr" – und daran hat sich bis heute offenbar nichts geändert. Denn zu dem aktuellen Geschwister-Schnappschuss, der Sainti und Chi nebeneinander auf der Couch sitzend zeigt, schrieb der Keeping up with the Kardashians-Star: "Diese beiden sind unzertrennlich!"

Von dem Beitrag sind Kims Follower hellauf begeistert. Schon nach 17 Stunden hatte das Bild mehr als 4,9 Millionen Likes und zahlreiche Fans baten Kim darum, häufiger solche privaten Einblicke zu teilen. Doch noch ein anderes Thema wurde im Netz heiß diskutiert: die vermeintliche optische Ähnlichkeit zwischen Saint und Chicago. Während einige User finden, dass das Babygirl ihrem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten ist, können andere wiederum gar keine Parallelen feststellen. Was sagt ihr? Stimmt ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Ehemann Kanye West und den Kids Chicago, Saint und North

Kim Kardashian/Instagram Chicago und Saint West

Instagram / kimkardashian Saint und Chicago West, Kinder von Kim Kardashian und Kanye West

