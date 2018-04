Wahre Geschwisterliebe zwischen Saint und Chicago! Reality-Star Kim Kardashian (37) zeigt gerne Pics ihrer niedlichen Kiddies, North (4), Saint (2) und Chicago. Erst kürzlich dachte man, der Cuteness-Overload könnte nicht überboten werden, als die dreifache Mama Fotos von einem Zooausflug der Familie postete. Auf ihrem neuesten Post fehlen einem vor Entzücken jedoch fast die Worte: Saint und Schwesterchen Chicago geben ihr supersüßes Insta-Debüt zusammen!

Es ist erst das dritte Mal überhaupt, dass der KKW-Beauty-Mogul ein Foto seiner Jüngsten auf Instagram postet und es ist eine Premiere, dass man Kims zweite Tochter zusammen mit ihrem Bruder sieht. Ganz der Big Bro beugt der Zweijährige sich über seine kleine Schwester und gibt ihr einen zärtlichen Kuss auf die Nase. Eingewickelt in eine rosa Decke schlummert das zwei Monate alte Baby tief und fest weiter. Kims Follower blicken schon in die Zukunft und prophezeien: "Das ist mal ein großer Bruder, er wird für immer da sein für seine kleine Schwester, egal, was passiert."

Die Kleine von Kim und Kanye (40) kam durch eine Leihmutter zur Welt und machte ihr großes Social-Media-Debüt in Tante Kylie Jenners (20) Willkommensvideo für ihr Töchterchen Stormi im Februar. Und der Kardashian/Jenner-Klan wächst weiter: In den nächsten Tagen erwartet Kims Schwester Khloe (33) ihr erstes Baby.

Jaxson / Splash News North West, Kim Kardashian und Saint West

Instagram / kimkardashian Saint West und Papa Kanye im Zoo von San Diego

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter Chicago West

