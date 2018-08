Eine Enthüllung jagt die nächste in der Schlammschlacht, zu der die Trennung von Reality-Star Kourtney Kardashian (39) und ihrem Toyboy Younes Bendjima (25) ausgeartet ist. Nachdem ihr Ex mit einer ehemaligen Liebsten von Justin Bieber (24) am Strand gesichtet wurde, kommt jetzt heraus, dass sie sich nicht deshalb trennten. Das Paar ist schon seit einem Monat auseinander, weil das Model dem TV-Gesicht damals fremdgegangen sein soll! Direkt nach ihrem Liebesurlaub in Italien soll die älteste Tochter des Kardashian-Jenner-Clans den jüngeren Mann verlassen haben.

Das verriet ein Insider jetzt TMZ. In der zweiten Juliwoche soll alles aus gewesen sein. Nach dem Trip hatte Younes angeblich noch einmal allein geurlaubt. Bei dieser Reise soll er Kourtney dann betrogen haben. Das heißt, die Knuddel-Pics mit Jordan Ozuna, die diese Woche in Mexiko entstanden sind, waren nicht der Trennungsgrund gewesen. Kourtney soll für diese Bilder nur ein müdes Lächeln übrig gehabt haben – das sei nur ein Versuch von ihm gewesen, im Gespräch zu bleiben.

Ihre Schwestern Kim (37) und Khloe (34) stehen voll hinter Kourtney. Beide gaben öffentlich ihre Meinung zum Sachverhalt ab – via Instagram kommentierten sie einen Artikel zum Thema, in dem Younes die Vorwürfe gegen seine Person abstritt. Khloe schrieb, so was nicht zum ersten Mal zu hören, Kim warf ihm vor, gelogen zu haben – er hatte behauptet, nur mit Männern im Urlaub gewesen zu sein.

Splash News Younes Bendjima und Kourtney Kardashian

WENN.com Younes Bendjima und Kourtney Kardashian

Daniel Deme / WENN.com Die Kardashian-Sisters stellen ihre Modeline Kardashian Kollection für Dorothy Perkins in London vor

