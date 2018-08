Hat Shirin Nikkhah-Shirazi etwa weiter abgenommen? In der beliebten Sat.1-Abnehmshow The Biggest Loser konnte ein Millionenpublikum dabei zusehen, wie bei der Kandidatin aus Jena die Pfunde purzelten. Mit einem Startgewicht von 95,6 Kilogramm bei einer Größe von 1,55 Metern zeigte die kleine Powerfrau allen, wo der Hammer hängt. Mit viel Fleiß und Disziplin schaffte sie es auch über das Diät- und Fitnessformat hinaus, weiter an ihrem Traumkörper zu arbeiten. Ihre Motivation zahlte sich aus: Shirin ist näher an ihrem Traumgewicht dran als jemals zuvor!

Ihr Ziel war es, insgesamt 40 Kilo zu verlieren – das hat die Zahnärztin längst geschafft! Schlanker als je zuvor präsentiert sich die 34-Jährige ihren Followern in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram postete sie einige Schnappschüsse aus ihrem Sommerurlaub in Marokko und auf denen wird deutlich: Shirin hat ihr neues Gewicht offensichtlich nicht nur gehalten, sondern noch weiter abgenommen. Sexy und durchtrainiert rekelt sich die Badenixe am Strand von Agadir und wirkt dabei glücklich und zufrieden. "Oft reicht es aus, wenn man einfach versucht mehr zu lächeln, optimistisch zu bleiben und nicht aufzugeben", riet sie ihrer Community passend zu ihrem Bikini-Selfie.

Bei ihren Fans löste das Foto der Optimistin Begeisterung aus. "Mega, was du geschafft hast", lautete ein Kommentar eines Bewunderers. "Wow, ich würde es auch gerne schaffen, so einen Bikinibody zu haben", drückte ein weiterer Shirin-Fan seinen Respekt aus.

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi im Marokko-Urlaub

SAT.1 / Benedikt Mueller Shirin, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin im "The Biggest Loser"-Camp

