Bert Wollersheim (67) ist seit Kurzem wieder frisch verliebt! In der TV-Show Das Sommerhaus der Stars war der einstige Rotlichtkönig noch mit seiner Ex Bobby Anne Baker (48) zu sehen. Kurz nachdem das Paar aus der Sendung ausgeschieden war, ging die Beziehung allerdings in die Brüche. Jetzt ist Bert mit seiner neuen Freundin Ginger Costello aber wieder überglücklich. Auf Facebook macht er seiner Liebsten jetzt sogar eine Liebeserklärung der ganz besonderen Art: "Dankeschön, Baby, dass ich dank dir jeden Tag so geile Orgasmen habe. Danke für deine Zärtlichkeiten und deine unendliche Liebe.”

