Was ist los zwischen Kourtney Kardashian (39) und Younes Bendjima (25)? Im Mai haben das Model und der Realitystar ihr einjähriges Liebesjubiläum gefeiert und waren Anfang Juli noch im gemeinsamen Urlaub. Seit ihrer Rückkehr soll es aber heftig kriseln, zusätzlich sind Bilder im Umlauf, auf denen Younes mit einer anderen Frau zu sehen ist. Ist also Schluss und hat der 25-Jährige Kourt womöglich betrogen? Auf Instagram erklärt der frühere Boxer zumindest die Fotos: "Sie wollen wirklich, dass ich der böse Kerl bin. Was für ein Schwachsinn. Kann ich keinen Spaß mit meinen Freunden haben?" Eine Trennung wurde bisher von keinem der beiden offiziell bestätigt.

