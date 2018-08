Sylvie Meis (40) ist zurück! Nach sieben Jahren sitzt die Moderatorin wieder in der Jury von Das Supertalent. Dort hatte sie bereits von 2008 bis 2011 Platz genommen, doch dann widmete sich die Beauty anderen Projekten. Dass sie nach all dieser Zeit wieder neben ihren alten Kollegen Bruce Darnell (61) und Dieter Bohlen (64) in der Castingshow sitzt, ging aber nicht ganz spurlos an der Niederländerin vorbei: Sylvie musste sich das eine oder andere Tränchen verkneifen.

Wie die Beauty jetzt in einem Facebook-Live-Video verriet, war schon der Gang auf die Bühne des Castings in Bremen eine emotionale Begegnung mit ihrer Vergangenheit: "Ich musste wirklich ein bisschen gegen die Tränen kämpfen und mir ist das Herz aufgegangen. Und ich hatte ein unglaubliches Glücksgefühl und ein Gefühl von Stolz. Das ist wirklich so: Ich bin wieder bei meiner Familie angekommen." Genau aus diesem Grund habe sie sich sehr konzentrieren müssen, ihren Tränen nicht freien Lauf zu lassen. "Also ja, es war eine emotionale Achterbahnfahrt", offenbarte die 40-Jährige weiter.

Auch das Publikum der Show honorierte Sylvies emotionale Worte. Als Bruce die nächste Frage aus dem Netz zu den Änderungen in der neuen Staffel beantwortete, konnte er nur sagen: "Erst mal ist Silvie wieder da", bevor ihn die Zuschauer mit ihrem lautstarken Applaus unterbrachen.

Friedemann Vogel/Getty Images Sylvie Meis in ihrer ersten "Das Supertalent"-Staffel 2008

Sebastian Widmann/Getty Images Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Friedemann Vogel/Getty Images Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen

