Sie werden immer mehr! Im November 2015 brachte die Popsängerin Sophie Ellis-Bextor (39) ihr bereits viertes Kind mit ihrem Ehemann, dem Musiker Richard Jones, zur Welt. Mit dem heute zwei Jahre alten Jesse Jones ist die Britin mittlerweile von insgesamt fünf Jungs umzingelt – ihre drei anderen Kinder sind ebenfalls alle Söhne. Jetzt besteht allerdings die Chance, dass die Vollblutmama doch noch weibliche Unterstützung bekommt: Sophie ist wieder schwanger.

Im Interview in der The Chris Evans Breakfast Show des Radiosenders BBC Radio 2 plauderte die werdende Mutter aus dem Nähkästchen: Noch wissen sie und der The Feeling-Bassist noch nicht über das Geschlecht ihres wachsenden Sprösslings Bescheid. Für die bald fünffache Mama sei das aber kein Problem, immerhin genieße sie ihre Schwangerschaft in vollen Zügen.

Die Tatsache, dass nach den für Sophie offenbar erholsamen Schwangerschaftsmonaten ein weiterer Schützling rund um die Uhr versorgt werden will, jage ihr ebenfalls keine Angst ein. "Ich denke, dass man viel entspannter mit dem Chaos umgeht", meinte sie.

