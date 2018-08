Seit dem 1. August schweben Elena Miras (26) und Mike Heiter im Babyglück. Das Love Island-Paar kürte seine Liebe mit der Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes. Mittlerweile gibt es auch Schnappschüsse des Töchterchens der TV-Turteltauben. Das Gesicht der kleinen Aylen hat das Couple bislang jedoch nicht im Netz gezeigt. Während also die einen rätseln, wie das Antlitz des Würmchens wohl aussehen mag, beschäftigt die anderen folgende Frage: Wie spricht man den Vornamen des Mädchens aus?

In einer Instagram-Story verriet die frischgebackene Mama auf Nachfrage ihrer Follower: Ihr ganzer Stolz wird "Eilehn" ausgesprochen. Aylen ist türkischen Ursprungs und bedeutet "Mondschein" oder Mondlicht". Der Name gilt als eine Variante von Aileen beziehungsweise Eileen, die jedoch mit "das Licht" oder "das Helle" übersetzt wird. Elena betonte: "Der Name passt einfach perfekt."

Und was sagt ihre Community zu dieser in Deutschland eher ungewöhnlichen Namenswahl? Zahlreiche Fans sind begeistert: "Meine Maus heißt auch Ayleen und hat am 01.8. Geburtstag" und "Mega-schöner Name", lauten nur zwei der Kommentare.

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Stars

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Instagram / elena_miras Eingang zur Wohnung von Elena Miras

