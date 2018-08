Nun ermittelt sogar die Mordkommission gegen Jan Ullrich (44)! Eigentlich wollte der frühere Radrennprofi heute eine Therapie beginnen, um seine Alkohol- und Drogenprobleme ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Doch bevor sich der 44-Jährige in die Klinik begeben konnte, wurde er vor einigen Stunden festgenommen. Er soll eine Escortdame körperlich angegriffen haben und befindet sich daher momentan in einer Gewahrsamszelle des Frankfurter Polizeipräsidiums. Aktuellen Berichten zufolge soll er die Frau so sehr gewürgt haben, dass ihr schwarz vor Augen wurde!

Die Mordkommission K11 soll laut Bild derzeit die genauen Umstände des Tathergangs in dem Frankfurter Luxushotel Villa Kennedy ermitteln. Die zuständige Staatsanwaltschaft gab aber bereits weitere Details über die Ereignisse preis: "Es soll zum Streit und zu einem körperlichen Angriff auf eine Frau gekommen sein. Hierbei soll der Beschuldigte sie gewürgt haben, bis ihr schwarz vor Augen wurde." Daraufhin soll das Opfer schreiend das Zimmer verlassen haben. Jan Ullrich soll zur Tatzeit unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Im Hotelzimmer des Radsportlers wurden angeblich mehrere Gramm Rauschgift gefunden.

Laut der Oberstaatsanwältin Nadja Niesen wurde bisher noch kein Haftbefehl gegen den einstigen Sportstar erlassen, da aktuell kein dringender Verdacht wegen versuchten Totschlags bestehe. Bei der Befragung des Opfers will die Polizei nach eigenen Angaben "den Tatvorwurf entkräftigen oder konkretisieren". Dieser lautet nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Der aktuelle Anfangsverdacht lautet also "gefährliche Körperverletzung".

Getty Images Jan Ullrich, ehemaliger Radrennprofi

Thomas Niedermueller / Getty Images Ex-Sportler Jan Ullrich

FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images Jan Ullrich 2015 im Gerichtsaal von Weinfelden

