Kylie Jenner (21) hat allem Anschein nach ihrer brünetten Mähne abgeschworen! Heute hat das Nesthäkchen des berühmten Kardashian-Jenner-Klans Geburtstag und feiert eine fette Sause. Mit ihren 21 Jahren stürzt sich die Mama von Töchterchen Stormi Webster jetzt nicht nur ganz offiziell mit voller Wucht ins Erwachsenenleben, sondern wagt auch eine drastische Stilveränderung: Das Geburtstagskind brilliert im Glitzerkleid mit langen, blonden Haaren!

Gestern Abend standen Kourtney (39), Kim (37), Khloe (34) und Kendall (22) zusammen auf der Matte, um in den Ehrentag ihrer jüngsten Schwester hineinzufeiern. Selbstverständlich war auch Momager Kris Jenner (62) mit von der wilden Partie. Als das Birthday-Girl im pinken Mini-Dress im noblen Delilah-Club in West Hollywood ankam, staunten die Paparazzi nicht schlecht: Statt mit ihrer gewohnten braunen Haarpracht erstrahlte Kylie in frischem Platinblond. Auf Instagram postete die Neublondine schließlich ein Pic von der partywütigen Truppe, auf dem die Keeping up with the Kardashians-Stars allesamt ihren Stinkefinger zeigen. "Geburtstagsverhalten! Wir werden eben alle 21", schrieb die Make-up-Schöpferin scherzhaft dazu. Auch ihr heutiges Funkelkleidchen dürfte ihre Fans überzeugen.

Denen möchte die Unternehmerin an ihrem großen Freudentag ebenfalls eine Freude bereiten! Obwohl sie vor wenigen Monaten beschlossen hatte, ihren Sonnenschein nicht mehr im Netz zu zeigen, verwöhnt Kylie ihre Fans jetzt mit einer zauberhaften Bilderflut des Mama-Tochter-Duos. "Hier ist mein kleines Geburtstagsgeschenk für euch", schrieb die Beauty neben eines der Pics.

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian und Kris Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

