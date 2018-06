Scheitert Sarah Lombardis (25) neues Liebesglück etwa an der Distanz? Seit knapp über einer Woche ist es offiziell: Die Mama des kleinen Alessio (2) ist wieder in festen Händen. Doch während Sarah in Köln lebt, wohnt ihr Schatz Roberto in Berlin – zu viel für die junge Beziehung? "Natürlich ist es schade, dass man sich nicht so oft sehen kann. Wir versuchen, das ganz gut zu lösen. Und man freut sich dann immer aufs Wochenende und auf den Tag, wenn man sich dann wiedersieht", plauderte Sarah nun im Promiflash-Interview aus.



