Noch immer kämpfen neun Jungs um die Liebe der diesjährigen Bachelorette Nadine Klein (32). Während Fitnesskaufmann Alexander anscheinend auf möglichst viel Romantik setzt, gehen Chris und Daniel für ihre Herzdame immer wieder an ihre Grenzen. Der kroatisch-bosnische Filip fällt derweil komplett aus dem Raster und möchte durch ständiges Motzen ein Date mit der Berlinerin ergattern. Brian Dwyer wählt hingegen den klassischen Weg: Er versucht, sich mit Nadines bestem Freund Tobi gut zu stellen!

"Ich [...] habe mich gefreut, den Tobi kennenzulernen. Ist ein super Typ!", betonte Brian auf Instagram. Er führte während des Brauereibesuches das ein oder andere angeregte Gespräch mit Tobi – und schien bei dem besten Freund seiner Traumfrau vor allem mit seiner liebevollen Art punkten zu können. Unterwegs war Tobi aber eigentlich in offizieller Mission: Er sollte den Männern bei ein paar Bieren auf den Zahn fühlen – immerhin sind die Bachelorette-Boys immer sehr viel lockerer, wenn die Kultur- und Medienmanagementstudentin nicht im Raum ist. Die ausgelassene Stimmung führte aber offenbar auch dazu, dass einige Kandidaten ein wenig zu sehr in Plauderlaune gerieten.

Was keiner von den Rosenanwärtern ahnte: Singledame Nadine konnte im Hintergrund alles mitverfolgen und versetzte die illustre Männerrunde mit ihrem Auftritt in eine spontane Schockstarre. "Die macht uns anscheinend verrückt, die Frau. Im positiven Sinne natürlich!", erklärte Brian gegenüber RTL. Glaubt ihr, dass Brians Chancen bei Nadine gut stehen? Stimmt ab in unserer Umfrage!

