Geteilte Freude ist doppelte Freude! Das scheinen sich Kate Hudson (39) und ihr Partner Danny Fujikawa (32) wohl etwas zu wörtlich genommen zu haben. Das Paar erwartet derzeit sein erstes gemeinsames Kind. Lange dauert es nicht mehr, bis das Baby das Licht der Welt erblickt, was auch am immer größer werdenden Bauch der glücklichen Mama zu sehen ist. Aber nicht nur der wächst und wächst: Auf einem aktuellen Schnappschuss Dannys sieht es aus, als sei auch er selbst in freudiger Erwartung!

"Gemeinsam schwanger", betitelte die 39-Jährige ihr neuestes Foto auf Instagram. Darauf sieht man ihren Schatz in einem Restaurant stehen. Sein T-Shirt hat sich der sieben Jahre jüngere Danny bis über den Bauch gezogen, den er weit herausstreckt, sodass er glatt auch als schwanger durchgehen könnte.

Kates Fans lieben ihren Humor und liken und kommentieren fleißig das witzige Pic: "Wer von euch bekommt denn eigentlich das Baby?" oder "Ich glaube fast, er bekommt ein Elefantenbaby!", zeigen sich die Follower amüsiert.

Instagram / katehudson Kate Hudsons Freund Danny Fujikawa in Woody Creek 2018

Instagram / swimswammyslippyslappy Kate Hudson und Danny Fujikawa

Instagram / katehudson Kate Hudson bei einer Yoga-Session

