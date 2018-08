Als Bachelor suchte Christian Tews (38) in Südafrika nach der ganz großen Liebe – und begegnete ihr völlig unerwartet auf einer Rolltreppe in Berlin! Obwohl der gebürtige Hannoveraner in der vierten Staffel des Flirtformats seine letzte Rose an die Finalistin Katja Kühne (33) überreichte, wollte es mit den großen Gefühlen nicht so recht klappen. Bereits nach wenigen Monaten gab das TV-Paar seine Trennung bekannt. Kurz darauf glückte es dafür im wahren Leben: Seine jetzige Ehefrau Claudia Lösch lernte er aus heiterem Himmel beim Einkaufen kennen.

In der RTL-II-Doku "Echt Familie – Das sind wir" gewähren prominente Pärchen private Einblicke in ihren Alltag zwischen Kindererziehung, Karriere und rotem Teppich. Auch der Rosenkavalier von 2014 und seine Liebste sind mit von der Partie. Vor laufenden Kameras sprachen sie in der sechsten Folge über ihre bizarre Begegnung, die den beiden wohl auf ewig in Erinnerung bleiben wird. Ihre Blicke trafen sich zum ersten Mal, als die Pfälzer Unternehmerin die Rolltreppe im Berliner KaDeWe nach oben nahm, während Christian sich auf dem Weg nach unten befand. Sie hatte ihn sofort erkannt – immerhin verfolgte sie die Kuppel-Show regelmäßig mit ihrer damals zwölfjährigen Tochter. "Scheiße, das ist doch der Bachelor! Julia köpft mich, wenn ich kein Autogramm mitbringe", habe sie in dem Moment gedacht. Mit einem Autogramm konnte der kahlköpfige Charmeur zwar nicht dienen, erhielt dafür aber Claudias Kontaktdaten. "Sie hatte eine tolle, sympathische, nette Art", erinnerte er sich.

Und so nahm die Lovestory ihren Lauf. Die beiden verabredeten sich zu einem Date und verliebten sich schließlich ineinander. Mittlerweile sind die zwei verheiratet und stolze Eltern ihrer Zwillingsmädels Paulina und Marlena. Neben Julia brachte die Geschäftsfrau außerdem noch ihren Sohn Max mit in die Ehe. Ihr Patchwork-Glück scheint vollkommen.

Getty Images Christian Tews beim RTL-Spendenmarathon 2016

Anzeige

Instagram / tews.christian Christian Tews und seine Ehefrau Claudia

Anzeige

Instagram / tews.christian Christian Tews' Töchter Paulina und Marlena bei dem 90. Geburtstag ihrer Uroma

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de