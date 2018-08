Haben sich da zwei gesucht und gefunden? Über zu wenig Unterhaltung können sich die Fans von Das Sommerhaus der Stars in diesem Jahr wirklich nicht beklagen. In der TV-Villa geht es mächtig rund – schlagfertige Wortgefechte, hinterlistige Lästerattacken und, und, und. Selbst nach ihrem Exit kennt Micaela Schäfer (34) keine Gnade – und zog über die anderen Kandidaten der TV-WG her, was das Zeug hält. Eine hat vor der Nacktschnecke offensichtlich aber nichts zu befürchten: Micaela scheint einen echten Narren an Patricia Blanco (47) gefressen zu haben!

Im Bild-Interview ließ Mica kaum ein gutes Wort an ihren ehemaligen Konkurrentinnen – nur die Tochter von Roberto Blanco (81) ließ das Erotikmodel außen vor. Statt eines vernichtenden Urteils hatte die 34-Jährige sogar überraschend herzliche Worte für den Reality-Star übrig. "Ich bin froh, dass ich in Zukunft meine ganzen Schönheits-OPs mit Patricia machen kann, wir haben uns auch schon mal zufällig getroffen – natürlich beim Schönheitschirurgen." Wird aus den beiden OP-Freundinnen jetzt also das Plastik-Duo par excellence?

Der Gesprächsstoff würde den TV-Ladys sicherlich nicht ausgehen, immerhin blicken beide auf eine erstaunliche Optimierungsgeschichte zurück. Zwischen Brust-OPs, Lippenaufspritzungen, Botoxbehandlungen hat Mica sogar schon den Überblick verloren: Wie viele Eingriffe sie bis jetzt hat vornehmen lassen, wisse sie laut eigenen Aussagen selbst nicht so ganz.

MG RTL D Uwe Abel, Patricia Blanco und Micaela Schäfer in der fünften Folge von "Das Sommerhaus der Stars"

MG RTL D Micaela Schäfer und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Model

