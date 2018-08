Er hatte Glück im Unglück! Am vergangenen Freitag hatte Nelson Müller (39) einen schweren Unfall mit seinem Auto in Essen. In den frühen Morgenstunden bekam der TV-Koch einen Asthma-Anfall während der Fahrt und suchte nach seinem Spray. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen weißen Porsche und raste in eine Ampel. Inzwischen ist der 39-Jährige wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und verrät jetzt in seinem ersten Interview nach dem Schock-Ereignis: So erlebte er den Crash!

Nelson erklärte in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung, dass er sich nur noch an seine Atemnot, nicht aber an die eigentliche Kollision erinnern könne. Trotzdem blieb der Grill den Profi-Star so weit wie möglich Herr seiner Sinne. "Ich konnte mich noch aus dem Wagen befreien", erzählte er. Der Aufprall war so stark, dass die Airbags in Nelsons Auto ausgelöst wurden. Sein Fahrzeug hat einen Totalschaden, auch die Ampelanlage wurde stark beschädigt. Laut Polizeiangaben entstand bei dem Unfall ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Bei der Kollision zog sich Nelson Prellungen an Arm und Schulter zu, schwer verletzt wurde er glücklicherweise nicht. Ursprünglich hatte der Fernsehstar an diesem Wochenende für ein Kochexperiment mit 100 Gästen vor der Kamera stehen sollen. Ob sein gesundheitlicher Zustand das nun erlaubt, ist noch unklar. "Ich bin in engem Austausch mit meinem Arzt", sagte er.

MG RTL D / Frank W. Hempel Koch Nelson Müller bei "Grill den Profi"

Anzeige

Getty Images Nelson Müller bei der 1Live Krone in Bochum

Anzeige

MG RTL D / Frank W. Hempel Starkoch Nelson Müller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de