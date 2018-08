Schwerer Unfall bei Nelson Müller (39)! Seit einigen Jahren besitzt der beliebte Profikoch gleich zwei Lokale: seit 2009 die "Schote" und fünf Jahre später eröffnete er das "Müllers". Da er es geschafft hat, sich in seiner Branche einen Namen zu machen, werden auch häufig Aufnahmen in seinen Restaurants gemacht. Auch am Freitagmorgen soll er auf dem Weg zu Dreharbeiten gewesen sein, als das Unglück passierte!

Gegen 4:30 Uhr sei der Gastronom laut WAZ mit seinem weißen Porsche Panamera frontal in eine Ampel in Essen gekracht. Bei dem starken Zusammenstoß wurde die Front seines Autos vollständig zerstört und auch Nelson musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Unfallursache gibt es derzeit verschiedene Theorien, Alkohol soll zumindest nicht im Spiel gewesen sein.

Die wahrscheinlichste Vermutung über den Unfallhergang ist, dass der 39-Jährige während der Fahrt von einem Asthma-Anfall überrascht worden sei. Daraufhin habe er in seiner Tasche nach einem Spray gesucht und sei dabei von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Crash soll er schwere Prellungen erlitten haben, genauere Informationen über seine momentane Verfassung sind allerdings nicht bekannt.

Instagram / nelsonmueller Profikoch Nelson Müller

WENN Nelson Müller auf der Breuninger Fashionshow in Düsseldorf

MG RTL D / Frank W. Hempel Nelson Müller bei "Grill den Profi"

