Andrea Berg (52) ist nicht nur eine erfolgreiche Schlagersängerin, sondern seit 20 Jahren stolze Mutter einer Tochter. Zusammen mit ihrem damaligen Lebensgefährten Kai freute sich die "Du hast mich tausendmal belogen"-Interpretin 1998 über die Geburt von Lena-Maria. Zwar ist die 52-Jährige mit mehr als 15 Millionen verkauften Tonträgern eine etablierte Größe im Showgeschäft, doch für sie zählt vor allem eines: die Familie. Umso schwerer war es für Andrea, dass ihr ganzer Stolz nach dem Abitur ein halbes Jahr in Irland studierte – 1.200 Kilometer trennten die beiden. Nun sind Mutter und Tochter wieder vereint und urlauben gemeinsam.

Dafür ging es in das ostafrikanische Tansania, genauer gesagt zum Traum aller Bergsportbegeisterten: zum Kilimandscharo. Doch die Chartstürmerin scheint keine Gipfelstürmerin zu sein. Denn anstatt die luftigen Höhen zu Fuß zu erklimmen, entschied sich die Sängerin für einen Rundflug. Auf Instagram präsentierte sich Andrea begeistert mit ihrer Tochter und dem Piloten vor dem Flugzeug – unter dem Schnappschuss schwärmte sie: "Dem Kilimandscharo so nah zu sein, war einer der bewegendsten Momente meines Lebens!" Vor lauter Glück habe sie die Tränen nicht mehr zurückhalten können: "So etwas wundervolles zusammen mit Lena erleben zu dürfen, ist das schönste Geschenk."

Damit war der Afrika-Trip aber noch nicht zu Ende. Schließlich stieß Ehemann Ulrich Ferber zu den reiselustigen Damen hinzu – gemeinsam machten sie eine Safari am Lake Manyara, wie eine weitere Aufnahme zeigt. Bald heißt es es jedoch Koffer packen und die Heimreise antreten: Nächste Woche steht bei Andrea das nächste Konzert an.

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg und ihre Tochter Lena-Maria Ferber auf einer Safari in Tansania

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg mit ihrer Tochter Lena

Cinamon Red/WENN.com Andrea Berg in Hannover 2017

