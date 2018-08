Lässt Mike Heiter seine Elena Miras (26) mit dem Neugeborenen im Stich? Erst vor zwei Wochen erblickte die gemeinsame Tochter des Love Island-Pärchens das Licht der Welt. Kurz nach der Geburt zeigten sich die Neu-Eltern noch total verturtelt im Netz – danach wurde es still um sie. Elena hatte mit starkem Fieber und der Baby-Fürsorge zu kämpfen. Und das anscheinend ohne ihren Liebsten, der zu diesem Zeitpunkt Freunde in Essen besuchte. “Es ist natürlich anstrengend, wenn man alleine ist und die ganze Zeit aufstehen muss in der Nacht. Aber das macht mir eigentlich nichts mehr aus, ich habe mich daran gewöhnt", verriet Elena in ihrer Instagram-Story.

