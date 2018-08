Keine Spur von Mike Heiter – seine Freundin Elena Miras (26) musste ihr starkes Fieber allein durchstehen! Vor wenigen Tagen noch teilten die frischgebackenen Eltern ihr Babyglück im Netz und verkündeten den außergewöhnlichen Namen ihrer Tochter Aylen. Dann wurde es etwas stiller um die TV-Gesichter: Elena nahm sich wegen einer Krankheit zurück und Mike besuchte Freunde in Essen. Die Fans fragen sich nun, warum der Fitnessfan seiner Liebsten stattdessen nicht beistand: Kriselt es etwa wieder zwischen den beiden?

Elena meldete sich nach zwei Tagen Online-Abstinenz am Sonntagabend bei ihren Instagram-Followern zurück. Sie hatte mit Fieber zu kämpfen und sich nebenher noch alleine um ihr Töchterchen gekümmert. Langsam sei sie wieder auf den Beinen, sagte aber auch: "Es ist natürlich anstrengend, wenn man alleine ist und die ganze Zeit aufstehen muss in der Nacht. Aber das macht mir eigentlich nichts mehr aus, ich habe mich dran gewöhnt." Die Love Island-Gewinnerin scheint also schon einige Tage ohne den Support ihres Liebsten auskommen zu müssen – eine Tatsache, die den Fans Sorgen bereitet.

Denn auch wenn das Paar, das sich während der Schwangerschaft schon einmal getrennt hatte, vor einigen Tagen noch versuchte, Krisengerüchte in einem Online-Statement zu Elenas Abstinenz zu vermeiden: Auf den Profilen der jungen Eltern überschlagen sich die Spekulationen. Einige Nutzer schelten Mike dafür, seiner Partnerin nicht beigestanden zu haben und lieber in Essen zu feiern. Andere aufmerksame User beobachteten, dass Elena seit Kurzem Insta-Beiträge liket, deren Sprüche sich um Herzschmerz, Verlassenwerden und Unzufriedenheit mit dem Partner drehen – ein Hinweis auf Probleme in der Beziehung? Was denkt ihr über die Angelegenheit? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Stars

