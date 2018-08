Hat Céline Dion (50) jetzt eine neue Liebe gefunden? Im Januar 2016 verstarb ihr Mann René Angélil (✝73) an den Folgen seiner Krebserkrankung. Zuvor waren die beiden über 20 Jahre verheiratet. Nach dem Tod ihres Partners soll die Sängerin bisher nur getrauert haben und keine weitere Beziehung eingegangen sein – bis jetzt: Céline soll seit Kurzem mit Hollywood-Star Russell Crowe (54) zusammen sein!

Wie die US-amerikanische OK! berichtet, sollen die zwei seit einigen Wochen ein Paar sein. Laut eines Insiders seien Céline und Russell schwer verliebt: "Es ist noch ganz neu, aber es sieht aus, als würden sie sich schon ein Leben lang kennen." Das Stimmwunder scheint in dem Schauspieler einen Seelenverwandten gefunden zu haben: "Sie fühlen sich beide, als hätten sie jemanden gefunden, der sie komplett versteht", so die Quelle weiter.

Auch Russell scheint seit längerer Zeit single zu sein: Der 54-Jährige und die Sängerin Danielle Spencer (49) ließen sich 2013 nach beinahe zehn Jahren Ehe scheiden. Nach der Trennung hatte er bisher keine offizielle neue Freundin. Glaubt ihr Céline und der gebürtige Neuseeländer sind wirklich ein Paar? Stimmt ab!

Mark Metcalfe/Getty Images for AFI Russell Crowe

JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images Celine Dion bei der Bambi-Verleihung

KIKA/WENN.com Russell Crowe, Schauspieler

