Rückkehr mit traumhafter Rückenansicht! Auf Social Media war es für einige Zeit still geworden um Angelina Heger (26), doch jetzt hat die einstige Der Bachelor-Kandidatin ihre Netz-Pause beendet und sich wieder bei ihren Followern gemeldet: Als wären die tropischen Temperaturen noch nicht hot genug, heizte die Beauty ihren Fans mit sexy Schnappschüssen ordentlich ein. Da darf auch eine Aufnahme ihrer knackigen Kehrseite nicht fehlen.

Die 26-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Pic, auf dem man sie nur von hinten sehen kann. Doch schon dieser Anblick ist eindrucksvoll genug, um bei so einigen ihrer 420.000 Followern für Kreischalarm und Schnappatmung zu sorgen: Das blonde Model steigt eine Treppe hinauf, die in den Himmel zu führen scheint – und trägt lediglich einen schwarzen Bikini mit knapp geschnittenem Höschen. Dazu textete die Schönheit: "If sky is the limit, then go there (zu Deutsch: Wenn nach oben keinen Grenzen gesetzt sind, solltest du dorthin gehen)."

Die Resonanz auf diese himmlischen Aussichten fällt eindeutig positiv aus: "Wow, schöner Po", "Lecker" und "Dein Limit hat wirklich POtential", begeisterten sich die User und likten das Foto-Posting der Berlinerin bereits über 10.000 Mal.

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger

Anzeige

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger beim Sport

Anzeige

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger beim Sport

Anzeige

Wie findet ihr Angelinas Popo-Pic? Total heiß! Viel zu aufreizend! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de