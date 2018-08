Lange Zeit war es still geworden um Jutta Kammann (74)! In der erfolgreichen ARD-Serie In aller Freundschaft verfolgten bis Ende 2014 wöchentlich mehr als sechs Millionen Zuschauer das Leben von Oberschwester Ingrid Rischke. Doch nachdem die Produzenten den Cast verjüngen wollten, wurde die Rolle der Münchnerin nach 16 Jahren aus der Serie geschrieben. Eine Entscheidung, die der Schauspielerin schwer zu schaffen machte. Nach ihrem unfreiwilligen Ausstieg drohte die 74-Jährige sogar kurzzeitig in einer Depression zu versinken. Doch nun haben ihre Fans wieder allen Grund zur Freude: Jutta wird in die Serie zurückkehren!

Das verriet die Seriendarstellerin im Gespräch mit Bild. Der Anlass für ihre Rückkehr hat allerdings einen traurigen Hintergrund: Im vergangenen Jahr war der langjährige Hauptdarsteller der beliebten ARD-Serie Dieter Bellmann (✝77) an Krebs verstorben. Fast zwei Jahrzehnte lang begeisterte er die Zuschauer als Chefarzt und Klinikdirektor Professor Simonis – und natürlich auch als Ehemann von Oberschwester Ingrid. Als solche nimmt sie nun gebührend Abschied von ihrem Kollegen: "In den letzten Jahren wollte ich nicht drehen. Aus finanziellen Gründen muss ich nicht mehr arbeiten. Jetzt gab es durch Dieters Tod einen besonderen Anlass. Leider ist er viel zu früh gegangen." Bereits kurz nach ihrem unfreiwilligen Ausscheiden vor vier Jahren hatte ihr der MDR eine TV-Rückkehr auf Zeit versprochen und ihr Gastrollen als Oberschwester in Rente in Aussicht gestellt.

Da die Schauspielerin privat seit Jahren an einer schweren Augenkrankheit leidet, tauschte sie vor einiger Zeit ihre Villa gegen eine luxuriöse Seniorenresidenz in München. Dort genießt Jutta aber nicht nur ihren wohlverdienten Ruhestand – stattdessen bleibt die Rentnerin weiterhin aktiv: Sie schreibt trotz ihres Augenleidens an ihren Memoiren und hofft auf neue Rollenangebote.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Jutta Kammann bei einer Filmpremiere

Franco Gulotta/WENN.com Jutta Kammann auf einem Weihnachtsmarkt in Österreich

WENN.com Jutta Kammann feiert die 600. Episode von "In aller Freundschaft"

