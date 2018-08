Es war das Eifersuchtsdrama zu Beginn des Jahres! Im Januar kam es in West London zu einer Messerstecherei zwischen mehreren jungen Männern, die für einen der Beteiligten ein tragisches Ende nahm. Das britische Male-Model Harry Uzoka wurde mit einem Messer mitten ins Herz getroffen und war wenige Minuten später tot. Schnell wurde sein Kollege George Koh als einer der Tatverdächtigen identifiziert. Ob er jedoch wirklich verantwortlich war oder nicht, war lange unklar – bis jetzt: Über ein halbes Jahr nach Harrys Mord wurde das Louis Vuitton-Model für schuldig befunden.

Wie Associated Press berichtete, habe ein virtueller Streit via Social Media den Stein ins Rollen gebracht. Aufgrund ihrer optischen Ähnlichkeit soll George in Harry seinen stärksten Rivalen gesehen haben, den er um seinen Aufstieg in der Modeszene beneidet habe. Der 25-Jährige war vor seinem Tod bei der renommierten Agentur Premier Models unter Vertrag, arbeitete für G-Star RAW, Zara oder Mercedes und sahnte zuletzt sogar noch eine Filmrolle an der Seite von Schauspielerin Jourdan Dunn (28) ab. Zu allem Übel habe George auch noch mit der Ex-Freundin seines Feindes geschlafen. Im Netz soll er Harry schließlich zum Kampf aufgefordert haben, für den dieser schließlich mit seinem Leben bezahlte.

Der 24-Jährige hatte vor Gericht zunächst abgestritten, für das grausame Blutbad verantwortlich gewesen zu sein. Das Messer habe er lediglich aus Selbstverteidigungsgründen mit sich geführt. Gemeinsam mit seinen zwei Komplizen wurde er vergangenen Montag schließlich für schuldig erklärt. Das Urteil soll am 21. September verkündet werden.

