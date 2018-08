Diese Nacht der Rosen war definitiv mal was anderes! Mittendrin ließ die diesjährige Bachelorette Nadine Klein (32) ihre Jungs einfach mal in ihre Badehosen schlüpfen und verwandelte den Abend der Entscheidung kurzerhand in eine Poolparty – inklusive heißer Model-Show der Kandidaten. Eine Konstante muss es aber geben: die Rosenvergabe. Die ging für gleich zwei Männer leider alles andere als erfreulich aus.

Für Jorgo Alatsas und Dave Rupp ist die Kuppelshow-Reise in der fünften Folge vorbei. Tatsächlich rechneten beide schon vorab mit ihrem Rausschmiss: Während Dave sich bereits seit Wochen verzweifelt nach einem Einzeldate sehnte, machte Jorgo seinem Ärger vor allem heute Luft. "Wie kannst du in Griechenland sein, einen Griechen mit dabei haben und ihm kein einziges Date geben?", konfrontierte er Nadine vor versammelter Mannschaft. Ihre Reaktion viel verhalten aus – und endete letztendlich im endgültigen Abschied.

Mit Alexander Hindersmann, Filip Pavlovic, Maxim Sachraj (29), Brian Dwyer, Chris Kunkel und Daniel Lott sind jetzt nur noch sechs Männer im Rennen. Die müssen sich jetzt umso mehr ins Zeug legen – und scheinen das auch zu tun, wie die Vorschau auf kommende Woche zeigt. In Folge sechs gibt es noch mehr heiße Küsse und sogar blanke Männerpopos zu sehen!

MG RTL D Jorgo Alatsas und Nadine Klein in der fünften Nacht der Rosen

MG RTL D Dave Rupp, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Nadine Klein in der vierten Nacht der Rosen

