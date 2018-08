Hinter dieser krassen Aktion von Toni Dreher-Adenuga (18) steckt eine tiefere Message! Im Mai dieses Jahres wurde die 18-Jährige von Heidi Klum (45) zur 13. Germany's next Topmodel-Siegerin gekürt. Seitdem kann die Stuttgarterin ihrer Leidenschaft endlich hauptberuflich nachgehen. Ihre Fans nimmt sie dabei stets via Social Media mit. Und genau dort zeigte Toni ihren Followern ihre wohl bisher heftigste Veränderung: Das TV-Sternchen hat sich die Augenbrauen abrasiert! In einem Interview verrät Toni nun, was sie zu diesem radikalen Schritt bewegt hat.

Wer ihr auf Instagram und Co. folgt, der weiß: Die quirlige Castingshow-Gewinnerin experimentiert gerne mal mit ihren Looks und Stylings. Das Entfernen ihrer Brauen toppte allerdings noch einmal alles. "Ich glaube, ich habe es einfach gemacht", kommentiert Toni ihr neues brauenloses Ich auf Instagram. Wer denkt, dabei habe es sich um eine spontane Schnaps-Aktion gehandelt, der irrt gewaltig: "Ich habe meine Augenbrauen nicht einfach so abrasiert, sondern wollte das schon letztes Jahr, sogar vor GNTM machen, weil ich meinem speziellen Look etwas noch Spezielleres geben wollte", erklärt Toni im Gespräch mit Stylebook.

Außerdem sei es ihr schon lange ein Dorn im Auge gewesen, dass in sozialen Netzwerken perfekte Brauen immer mehr in den Fokus rücken: "In den letzten Jahren hat die Welt Augenbrauen so eine große Bedeutung gegeben, dass es schon fast ein Verbrechen ist, keine perfekten Instagram-Brows zu haben und das ist schade." Ob sie ihre eigenen nun vermisst? Überhaupt nicht! Die GNTM-Beauty findet, dass es bei ihr keinen großen Unterschied mache – ob mit oder ohne Härchen über den Augen. "Es macht mich einfach einzigartig", berichtet sie stolz.

Instagram / toni.dreher GNTM-Siegerin Toni Dreher-Adenuga ohne Augenbrauen

Florian Ebener/Getty Images Toni Dreher-Adenuga im GNTM-Finale 2018

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni, "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin 2018

