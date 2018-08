Gegensätze ziehen sich an – dieses Sprichwort könnte die Beziehung des Alles was zählt-Paares Jenny Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen, 37) und Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew, 34) wohl kaum besser beschreiben. Sie ist eine wohlhabende, unnahbare, manchmal etwas zickige und intrigante Business-Lady – er ein liebevoller, gutherziger und charmanter Fitnessklubbesitzer. Trotz aller Widrigkeiten und zahlreicher Beziehungskrisen wollen sich die Turteltauben sogar das Jawort geben. Damit, dass es die beiden bis zum Traualtar schaffen, rechnete im Vorfeld niemand – am wenigsten die Schauspieler selbst!

Als Promiflash die Hauptdarsteller neulich zum Interview traf, verriet Kaja lachend: "Nein, ich hab nicht damit gerechnet, dass es überhaupt eine echte Beziehung wird. Ich dachte, das erzählt man, um bei beiden mal so einen Gegensatz zu setzen, aber das war’s." Auch Deniz-Darsteller Igor konnte seinen Augen kaum glauben, als er das Drehbuch gelesen hatte und stempelte die Liebelei als kurze Affäre ab.

Trotz anfänglicher Zweifel sei die Liebe von Jenny und Deniz aber etwas ganz Besonderes. "Ich glaube, wir kommen nicht voneinander los, gerade weil wir so unterschiedlich sind. Wir kommen einfach aus zwei Welten und das ist sehr befruchtend", schwärmten Kaja und ihr Spielpartner von ihren Seriencharakteren.

MG RTL D / Ruprecht Stempell Kaja Schmidt-Tychsen und Igor Dolgatschew in "Alles was zählt"

MG RTL D / Ruprecht Stempell Kaja Schmidt-Tychsen und Igor Dolgatschew

MG RTL D / Ruprecht Stempell Kaja Schmidt-Tychsen und Igor Dolgatschew als Jenny Steinkamp und Deniz Öztürk

