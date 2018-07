Liebe auf Distanz? Für Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Marta kein Hindernis! Die beiden turtelten sich bei Bachelor in Paradise zum Sieg – und sind auch jetzt noch unzertrennlich. Auch ihre Fernbeziehung – der Ex-Bachelorette-Kandidat lebt in Berlin, Pam in Nürnberg – ändert daran nichts. "Wir sehen uns ganz oft. Aber es funktioniert ganz gut, finde ich", verriet die Beauty im Promiflash-Interview. Dem konnte ihr Herzensmann nur zustimmen.

Instagram / philipp_stehler Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de