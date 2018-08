Sie ging viel zu früh! Lyric McHenry wurde in der Reality-TV-Serie "EJNYC" bekannt. Die Sendung dokumentiert das Leben ihres guten Freundes EJ Johnson (26), dem Sohn der Basketball-Legende Magic Johnson (59). Am Dienstag wurde sie mit gerade einmal 26 Jahren aus dem Leben gerissen. Die Todesursache soll eine vermeintliche Drogen-Überdosis gewesen sein. Besonders tragisch: Lyric war im fünften Monat schwanger. Nun spricht eine Verwandte über den traurigen Verlust.

Ihre Großmutter soll aufgelöst gewesen sein und mit den Tränen gerungen haben. Die Angehörigen hätten vom Tod des Webstars in den Nachrichten erfahren anstatt durch nahestehende Personen. Im Gespräch mit RadarOnline erklärte die Oma: "Das ist verrückt." Der US-Reality-Star wurde am 14. August gegen 5:05 Uhr Ortszeit bewusstlos und nicht ansprechbar auf einem Gehweg in der New Yorker Bronx gefunden. Sie habe nur ein Pyjama-Oberteil getragen und ihr Unterkörper sei nackt gewesen. Außerdem soll bei der Leiche ein Beutel mit Kokain gefunden worden sein. Im Krankenhaus konnte nur noch der Tod festgestellt werden

Bis auf einige blaue Flecken sei Lyric unverletzt gewesen, weitere Details zum Ableben der Autorin und Produzentin sind noch nicht bekannt. Eine Autopsie soll bereits angeordnet worden sein. Ihre Karriere hatte früh und vielversprechend begonnen: Mit gerade einmal 15 Jahren war Lyric an Barack Obamas (57) Wahlkampagne beteiligt gewesen.

Instagram / lyric_leigh Lyric McHenry, Reality-Star

Instagram / lyric_leigh Lyric McHenry mit einem Freund 2014

Instagram / lyric_leigh Lyric McHenry



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de