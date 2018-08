Happy Birthday, Halle Berry! Am vergangenen Dienstag feierte die Oscar-Gewinnerin ihren 52. Geburtstag. Ihre besonderen 24 Stunden verbrachte sie im Kreise ihrer Familie und Freunde mit Tortenschlacht und einem abschließenden Restaurant-Besuch. Natürlich haben es sich auch einige ihrer Schauspielkollegen nicht nehmen lassen, der X-Men-Darstellerin im Netz alles Gute zu wünschen – unter anderem Will Smith (49). Der postete ein ganz speziell bearbeitetes Foto der beiden!

"Happy Birthday, Halle! Ich habe auf Google nach Fotos von uns gesucht und das ist alles, was ich finden konnte", betitelte der 49-Jährige ein aktuelles Bild auf Instagram. Darauf wurden Porträts von Will und Halle per Bildbearbeitungs-Software zu einer Person verschmolzen. Die Zweifachmama trägt also das Lächeln und den Bart des Der Prinz von Bel-Air-Schauspielers – und die Fans finden das fantastisch!

Nachdem Halle das Bild mit "Was in Gottes Namen...?" kommentiert hatte, postete sie selbst einen lustig verwandelten Schnappschuss. Darauf prangen ihre Augen und Augenbrauen in Wills kantigem Gesicht. Darunter bedankte sie sich für den Geburtstagsgruß und fügte hinzu: "Mögen unsere Merkmale für immer so kompatibel sein und wir von nun an nur noch diese Fotos nutzen, anstatt andere, auf denen wir beide zu sehen sind!"

Kevin Winter / Staff / Getty Images Will Smith bei der Premiere von "Concussion" auf dem roten Teppich

Frederick M. Brown / Getty Images Halle Berry in Beverly Hills

Getty Images Halle Berry und Will Smith bei den MTV Movie Awards 2016 in Kalifornien

