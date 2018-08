Cathy Hummels (30) lässt sich nichts verbieten! Das Landgericht Hamburg hat heute einem Antrag des Sportbekleidungsherstellers Hummel auf einstweilige Verfügung im Wesentlichen stattgegeben: Die Ehefrau von Mats Hummels (29) muss die von ihr designten Sportschuhe, die Cathys Nachnamen tragen, vom Markt nehmen. Die Namen der Hersteller seien sich einfach zu ähnlich. Ludwigs Mama lässt das nicht auf sich sitzen – schließlich hat sie laut eigener Aussage durch ihre Hochzeit ein Anrecht auf den Namen des summenden Tieres!

Via Instagram äußerte sie sich zum Rechtsstreit, den sie eigentlich nicht in der Öffentlichkeit breittreten wollte: "Weil mich jetzt schon wieder so viele Medien angeschrieben haben, äußere ich mich zu einer Sache, die eigentlich NICHT öffentlich werden sollte. Ich denke aber, eine gewisse Firma versucht, über mich, meinen Namen (um den es bei diesem Fall auch geht) und über meinen Schuh-Kooperationspartner eine gewisse Medienaufmerksamkeit auf sich zu ziehen." Cathy wisse selbst nicht, warum. Eines sei aber sicher: "Das ist MEIN Name. Mein Name gehört zu mir wie Wolken am Himmel. Mein Name steht für meine Identität, meine Persönlichkeit, meine wunderbare Familie. Folglich werde ich erneut, auch wenn ich das persönlich nicht verstehe, mal wieder kämpfen."

Die Beauty wolle für ihren Namen kämpfen, in dem nun mal die Hummel steckt. Im Nachgang fügte sie noch hinzu: "Wahre Hummeln sind friedlich!" Glaubt ihr, Cathy kann das Ruder noch herumreißen? Stimmt ab!

Instagram / catherinyyy Starkicker Mats Hummels und Designerin Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Christian Augustin/Getty Images Cathy Hummels in Hamburg

