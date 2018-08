Er ist eindeutig verknallt! Seit Das Sommerhaus der Stars zu Ende ist, sieht man Bert Wollersheim (67) verliebter denn je. Sein Herz gehört allerdings nicht mehr seiner Reality-Show-Liebe Bobby Anne Baker (48). Stattdessen hat er sein Glück nun in dem ehemaligen Erotikmodel Ginger Costello alias Yvonne Schaufler gefunden. Immer wieder postete er in letzter Zeit niedliche Schnappschüsse mit seiner neuen Flamme. Jetzt machte er ihr noch dazu eine süße Liebeserklärung im Netz!

"Kaum in Deutschland zurück und schon ist die Sonne weg", betitelte der 67-Jährige einen Schnappschuss vom Flughafen auf Instagram und fügte verliebt hinzu: "Dafür scheint die Sonne in unseren Herzen. Es ist unglaublich schön, dass es dich gibt, Baby. Ich liebe dich!" Auf der schönen Momentaufnahme steht der ehemalige Rotlichtkönig mit seiner Auserwählten Arm in Arm neben einem Stapel Koffer. Auf der obersten Reisetasche krönt der Zwergspitz Barney Boo das kleine Familienfoto.

Das kleine Hündchen schaffte sich Bert noch mit Ex-Freundin Sophia Wollersheim (30) an. Seit fast zwei Jahren gehört das goldige Fellknäuel bereits zur Familie und hat sich inzwischen nicht nur in die Herzen seiner Besitzer gekuschelt – auch die Fans scheinen sich über den bellenden Überraschungsgast zu freuen: "Oh, du hast ja Barney Boo! Willkommen zurück, alle drei!", schreibt einer seiner Anhänger in den sozialen Medien.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim, Ginger Costello und Zwergspitz Barney Boo

Facebook / Bert Wollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello

Instagram / gingercostello666 Bert Wollersheim und Ginger Costello auf Mallorca

