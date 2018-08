Kurzer Schrecken für die Wollnys! Die Großfamilie befindet sich derzeit im Umbau ihres Hauses und hat mächtig Stress. Außerdem erwartet Tochter Calantha (17) derzeit ihr erstes Baby. Um der Hektik und der vielen Arbeit für ein paar Tage zu entkommen, beschloss Oberhaupt Silvia (53) deshalb in der vergangenen Episode, einen mehrtägigen Ausflug in die Niederlande zu machen. Doch der endete in einem kleinen Drama um Nesthäkchen Loredana (14).

Eigentlich sollte es ein lustiger Familienausflug werden, doch nach einer wilden Achterbahnfahrt brach die 14-Jährige plötzlich zusammen, konnte nicht mehr allein aufstehen. Sanitäter mussten den Teenager sogar für Untersuchungen mitnehmen. "Wenn ich sehe, dass mein Kind, das ich über alles liebe, Schmerzen hat, tut mir mein Herz weh", gab Silvia zu. Begleitet hat sie aber eine ihrer Schwestern, denn die Wollny-Mama konnte das Leid ihres Kindes einfach nicht mit ansehen.

Glücklicherweise gab es für Loredana schnell wieder Entwarnung. Die Ärzte entließen sie noch am selben Tag, konnten nichts Ungewöhnliches feststellen. Ihren Familienzusammenhalt haben die Wollnys dennoch einmal wieder unter Beweis gestellt.

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, RTL II Loredana Wollny im Freizeitpark in den Niederlanden

Anzeige

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, RTL II Die Wollnys im Freizeitpark in den Niederlanden

Anzeige

WENN Silvia Wollny mit Sarah Jane, Loredana, Lavinia, Calantha, Estefania und Peter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de