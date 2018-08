Seit Tagen haben die GZSZ-Fans um ihren Lieblingsbösewicht Jo Gerner – gespielt von Wolfgang Bahro (57) – gebangt. Schon in der Vorschau sah man die Horror-Szene, die heute über den Bildschirm flimmerte: Sein Rivale und ehemaliger Mandant Sascha Keller schießt Gerner in den Bauch und vergräbt ihn danach lebendig im Wald. Für die meisten Zuschauer im Vorfeld ein absolutes Schreckensszenario. Immerhin ist Gerner das absolute Urgestein der Show – dementsprechend schlimm war die heutige Folge für die meisten Fans!

"Gerner darf nicht sterben, ich bin mit ihm sozusagen aufgewachsen" oder "Aaaah, ein absoluter Alptraum für mich, was der Keller dort mit Gerner macht" litten zwei der Fans auf Twitter mit. Echter Nervenkitzel also. Aber wird Jo wirklich sterben? Immerhin ist Darsteller Wolfgang seit 25 Jahren dabei und in dieser Zeit haben schon so einige Show-Rivalen versucht, den intriganten Anwalt zu beseitigen – bisher aber immer ohne Erfolg!

Auf die endgültige Auflösung müssen die RTL-Zuschauer noch mindestens bis zum kommenden Montag warten – und das erregt am Ende tatsächlich noch die meisten Gemüter. Für die Fans ist die Spannung nämlich offensichtlich kaum auszuhalten. "Boah, RTL! Nicht euer ernst. Bis Montag nun warten müssen?", beschwerte sich ein weiterer User.

