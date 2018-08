Dann kann Promi Big Brother ja starten – mit Cora Schumacher (41), Silvia Wollny (53) und Daniel Völz (33) ist die Container-Crew jetzt nämlich komplett! Für die insgesamt zwölf Kandidaten beginnt heute Abend eine aufregende Zeit, die sie allerdings nicht mit ihren Followern im Netz teilen können. Denn im Haus herrscht striktes Handy-Verbot. Für viele Teilnehmer dürfte das sicher der absolute Horror sein – Kandidatin Cora feiert es hingegen!

Von der Außenwelt abgeschottet zu sein, ist für die 41-Jährige so gar kein Problem – im Gegenteil: Sie sieht darin eine willkommene Abwechslung. "Wenn ich ehrlich bin: Ich habe auch einfach mal Bock auf zwei Wochen Ruhe vor meinem Handy. Das ist quasi so etwas wie Urlaub von meinem Alltag", plauderte die Ex-Frau von Formel 1-Rennfahrer Ralf Schumacher im Bild-Interview aus. Schon seit Jahren sehe sie sich die Reality-Show im Fernsehen an und habe auch schon oft darüber nachgedacht, selbst in den Big Brother-Container einzuziehen. Daher freut sich Cora auf die kommenden Wochen, doch eine Sache ist für sie in der Show tabu: "Nackt sein ist nicht so meins – zumindest nicht unter Beobachtung. Aber auch sexuelle Anspielungen, anrüchige Sachen oder wenn sich jemand in diesem Zusammenhang nicht im Zaun halten kann. Das ist für mich abstoßend und auch meine Grenze", sagte sie.

Für nackte Haut in der Sendung werden sicher andere weibliche Bewohner sorgen: Nicht nur Reality-Gesicht Chethrin Schulze (25) präsentierte sich bereits hüllenlos im TV, auch YouTuberin Katja Krasavice (22) ist für ihre Freizügigkeit bekannt. Letztere hatte sogar angekündigt, Sex im Big Brother-Haus nicht auszuschließen.

Getty Images Cora Schumacher bei der "Movie meets Media"-Party

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch YouTuberin Katja Krasavice

