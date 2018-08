Das Purzeln ihrer Pfunde ist gar nicht mehr aufzuhalten! Am 1. August hatte Love Island-Beauty Elena Miras (26) allen Grund zur Freude: Sie brachte ihr allererstes Baby mit ihrem Schatz Mike Heiter zur Welt. Die kleine Aylen stellt den Alltag der Kuppelshow-Teilnehmer völlig auf den Kopf. Daneben dürfte aber auch eine weitere Sache die Mutti mit Glück erfüllen – ihre Schwangerschaftskilos verabschieden sich wie von selbst!

In ihrer Instagram-Story gibt Elena ein Body-Update: "Heute bin ich wieder mal auf die Waage gestiegen. Ich habe mein altes Gewicht fast wieder zurück. Ich glaube, das liegt an der Ernährung, weil ich darauf viel in der Schwangerschaft geachtet habe", erklärt die Brünette und freut sich in den Clips sichtlich über die rasante Rückkehr ihrer alten Figur.

Noch heute ernähre sich der TV-Star so gesund wie möglich, aber das sei nicht das einzige Ass in seinem Ärmel. Elena vermutet, dass auch ihr Töchterchen zu ihrem stolzen Kiloverlust beitrage: "Da ich auch die ganze Zeit am Stillen bin, glaube ich auch, dass das einen Einfluss aufs Gewicht nimmt."

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, Ex-"Love Island"-Stars

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras' Instagram-Story

Anzeige

Instagram / Elena_miras Elena Miras mit Tochter Aylen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de