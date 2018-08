Für wenige Momente bestand für Markus Mörl (58) Lebensgefahr! Der Sänger griff vor einigen Tagen seiner Mutter beim Entrümpeln ihres Hauses unter die Arme: Beim Tragen eines Glastisches zog sich der Star der Neuen Deutschen Welle jedoch so einen heftigen Schnitt am Unterarm zu, dass er sich eine Arterie durchtrennte und immens viel Blut verlor. Die Verletzung war so heftig, dass sich der Musiker einer Not-OP unterziehen musste!

Nur wenige Sekunden, nachdem sich die messerscharfe Kante des Glastisches in Markus linke Armbeuge bohrte, spritze das Blut wie eine Fontäne aus der Wunde. Angesichts der schweren Verletzung begab sich der 58-Jährige sofort in eine 300 Meter entfernte Arztpraxis. "Ich schleppte mich die Straße herunter und zog eine riesige Blutspur hinter mir her. Es sah wohl aus wie in einem Horrorfilm. Die Wunde tat sehr weh und ich bekam echt Panik. Sie hörte einfach nicht auf zu bluten", erinnert sich der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat in einem Bild-Interview an den Vorfall.

Dem behandelnden Arzt war sofort klar, dass Markus so schnell wie möglich in ein Krankenhaus musste. Mit einem Notarztwagen wurde der Sänger in eine Klinik gefahren, um dort eine Stunde lang notoperiert zu werden. Den Chirurgen gelang es, seine Arterie sowie die beschädigten Nerven, Sehnen und Venen wieder zusammenzunähen. "Ich hatte echt Glück, dass die Ärzte so versiert waren. Dafür bin ich dankbar. Ich habe aus dem Unfall gelernt, dass man als jemand mit zwei linken Händen, wie ich, solche Arbeiten doch Profis überlassen sollte", erklärt der Blondschopf.

