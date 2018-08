Simonne Kerr wurde in ihrer eigenen Wohnung tödlich verletzt! Vor einigen Monaten begeisterte die Britin mit ihrer Stimme die Zuschauer der Castingshow Britain's Got Talent. Genau wie beim deutschen Das Supertalent stellen in diesem Format die unterschiedlichsten Künstler ihr Können unter Beweis. Simonne performte gemeinsam mit ihrer Gesangsgruppe The B-Positive Choir und konnte nicht nur bei der Jury, sondern auch beim Publikum punkten. Umso größer ist nun das Entsetzen: Die 31-Jährige wurde erstochen!

Am Mittwoch wurde Simonne in ihren eigenen vier Wänden angegriffen und verstarb noch vor Ort an ihren heftigen Verletzungen. "Eine Frau im Alter von 31 Jahren wurde mit heftigen Stichverletzungen gefunden. Sie musste noch am Tatort für tot erklärt werden", berichtete die zuständige Polizeibehörde laut BBC in einem offiziellen Statement. Auch der Täter wurde mittlerweile schon verhaftet: Offenbar wurde die Sängerin von ihrem eigenen Mitbewohner Desmond Sylva ermordet. Der 40-Jährige wurde bereits verhaftet und musste am Freitag eine Aussage vor Gericht machen. "Der Tod von Simonne Kerr macht uns nicht nur unendlich traurig, sondern versetzt uns auch in einen tiefen Schock", zeigte sich ein Pressesprecher von "Britain's Got Talent" zutiefst betroffen.

Simonne berührte die Castingshow-Fangemeinde nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihrem Schicksal: 2015 starb ihr sechsjähriger Sohn Kavele infolge einer Sichelzellenanämie. Bei der Erbkrankheit bestehen mehr als 50 Prozent der roten Blutkörperchen aus krankhaftem Blutfarbstoff. Dadurch werden aus den Blutkörperchen spitze, klebrige und harte Zellen, die wie eine Sichel aussehen und somit in den Blutgefäßen stecken bleiben und die Sauerstoffzufuhr zum Gewebe unterbrechen können. Daraus resultieren Knochenschmerzen und Organschäden. Nach dem schmerzhaften Tod ihres Sohnes trat Simonne dem B-Positive Choir bei und fand in der Gesangsgruppe neue Lebenskraft.

Supplied by WENN The B-Positive Choir bei "Britain's Got Talent"

Facebook / Simonne Kerr Simonne Kerr

Supplied by WENN "Britain's Go Talent"-Jury David Walliams, Alesha Dixon, Amanda Holden und Simon Cowell



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de