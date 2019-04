Sie ist zurück! Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren sang Casting-Legende Susan Boyle (58) bei Britain's Got Talent zum ersten Mal "I Dreamed a Dream" – ihre Interpretation des Titels aus dem Musical "Les Misérables" machte sie über Nacht berühmt. Der Song wurde in England zum Nummer-eins-Hit und schaffte es auch in den Vereinigten Staaten ganz an die Spitze der Charts. Mehrere Erfolgs-Alben folgten. Nun kehrte Susan für einen einmaligen Auftritt zur Show zurück!

Während ihrer Performance am vergangenen Samstag blieb kein Auge trocken, wie Mail Online jetzt berichtet. Ihre erneute Darbietung von "I Dreamed a Dream" sei von frenetischem Klatschen begleitet worden, es folgten Jubelrufe und stehende Ovationen! "Britain's Got Talent"-Erfinder und Jury-Mitglied Simon Cowell (59) bedankte sich auf der Bühne mit den Worten: "Noch immer dieselbe Magie, Susan, nicht wahr?"

Allein auf YouTube wurde ihr erster Auftritt von "I Dreamed a Dream" mehr als 230 Millionen Mal aufgerufen. 25 Millionen verkaufte Alben verhalfen der Sängerin aus bescheidenen Verhältnissen schließlich zu einem Vermögen. Ihrem Lebensstil habe sie aber trotzdem nie geändert – Mirror offenbarte sie kürzlich: "Ich gebe nicht viel Geld aus, denn 47 Jahre lang hatte ich gar kein Geld und Probleme, die Rechnungen zu bezahlen und Essen zu kaufen." Noch heute fahre sie gerne mit dem Bus zum Supermarkt.

Karwai Tang/Getty Images Susan Boyle bei einem Event in Glasgow 2014

Gregg DeGuire/Getty Images Susan Boyle, Sängerin

Simon Earl / Splash News Susan Boyle in London 2011

