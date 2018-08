Julian Claßen (25) und Bibi Heinicke (25) rast die Zeit davon! Nun sind es nur noch knapp sieben Wochen, bis die beiden YouTube-Stars ihr heiß ersehntes Söhnchen endlich in den Armen halten können. Bei aller Vorfreude bringt die fortschreitende Schwangerschaft allerdings auch das eine oder andere Problemchen mit sich: Schlafstörungen, Wassereinlagerungen und akuter Harndrang stehen für werdende Mütter wie Bibi auf der Tagesordnung! Eigentlich wollte sich das Dream-Duo noch vor der Geburt die ewige Treue schwören: Wird es dazu so kurz vorher überhaupt noch kommen?

Vor wenigen Wochen verkündeten die Eltern in spe in einem YouTube-Video, dass sie gerne noch vor der Entbindung den Bund der Ehe eingehen möchten. "Unser Wunsch wäre es schon auf jeden Fall, standesamtlich vor der Geburt zu heiraten. So viel Zeit bleibt uns da nicht mehr", plauderten sie aus. Seitdem ist es still geworden um die Hochzeitspläne der Turteltauben. Da sich die 25-Jährige aber schon der 34. Schwangerschaftswoche nähert, stellt sich nun die brennende Frage: Heiraten sie jetzt noch oder verschieben sie das romantische Spektakel?

Bibis Schwangerschaftswehwehchen könnten den zwei Vloggern durchaus einen Strich durch die Rechnung machen. An ihrem großen Freudentag will sich die Braut immerhin wohl in ihrer Haut fühlen und nicht ständig zur Toilette rennen müssen. Ob die Blondine so kurzfristig überhaupt noch ein Kleid findet, das ihre üppige Babykugel gebührend zur Geltung bringt, ist ebenfalls fraglich. Was denkt ihr? Stimmt ab!

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / Bibisbeautypalace Bibi Heinicke, deutsche YouTuberin

